Venerdì l’open day del Fresa – Pascoli

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) di Monica De Santis “Anche nelle piccole cose della nostra esistenza, nella speranza e nell’ottimismo che dovremmo infondere e trasmettere abbiamo voluto aprire a tutti voi le scuole delle nostre meravigliose comunità scolastiche Icdi Nocera Superiore per affermare che chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso”. E’ questo l’inizio del messaggio di invito che il dirigente scolastico, Michele Cirino, dell’istituto comprensivo nocerino rivolge ai genitori, in occasione del prossimo open day… “Noi come scuola abbiamo lottato fortemente in questi ultimi mesi, alunni, docenti e famiglie. Non sapremo mai e non ci interessa sapere chi ha vinto o chi ha perso. Certamente saremo fieri di essere stati protagonisti di una grande pagina di storia scolastica e non solo. Una pagina fatta di coraggio, speranza, ottimismo e impegno scritta dai ...