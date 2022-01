Udinese | ufficiale la cessione di De Maio al Vicenza | il comunicato

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sebastien Deè un nuovo difensore del. A comunicare il suo passaggio in biancorosso è l’Sebastien Delascia l’e passa al. Il– «Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Sebastien De. Il difensore francese lascia l’dopo 3 anni (era arrivato nella sessione di mercato invernale 2019) e 59 presenze tra Serie A e Coppa Italia impreziosite da tre gol realizzati. A Sebastien va il ringraziamento per quanto dato in campo e fuori in queste stagioni con grande professionalità e l’in bocca al lupo per la nuova esperienza. Grazie Seba!». L'articolo ...

Advertising

Aquila6811 : RT @CalcioPillole: #Vicenza, ufficiale l'arrivo di Sebastien #DeMaio dall' #Udinese. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024 http… - CalcioPillole : #Vicenza, ufficiale l'arrivo di Sebastien #DeMaio dall' #Udinese. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024 - CalcioNews24 : #Udinese, ufficiale la cessione di De Maio al #Vicenza ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? De Maio dice addio all'Udinese: è ufficiale il suo trasferimento al Vicenza ?? ?? ?? - sportli26181512 : Vicenza scatenato, UFFICIALE un altro acquisto dalla Serie A: Dopo Teodorczyk e Jordan Lukaku, il Vicenza annuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ufficiale

De Maio, difensore centrale francese, classe '87, in questa stagione con la maglia dell'è sceso in campo in 4 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, siglando una rete. Da gennaio 2019, con la ...... visto che il difensore classe 1997 non gioca una partitada oltre un anno. Il croato, ... È infatti uffiicale il suo arrivo all'. Il giocatore ha effettuato ieri le visite mediche e ha ...Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della società, l'Udinese ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Sebastien De Maio ...(ANSA) - UDINE, 13 GEN - Filip Benkovic è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato ufficialmente il club friulano, in una nota. Il difensore ha firmato un contratto che lo ...