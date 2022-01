"Parlavo con Sgarbi e poi mi ha passato lui...". Come Silvio corteggia i No Vax (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Ci stavamo sentendo con Vittorio Sgarbi, sa, per parlare e confrontarci sulla questione degli obblighi vaccinali. A un certo punto ha detto di volermi passare una persona, che mai nella vita mi sarei aspettata di sentire. Ed era vero, mai lo avrei pensato…». A raccontare la telefonata è Bianca Laura Granato, senatrice eletta con il Movimento 5 Stelle e ora nel gruppo Misto, il grande serbatoio da cui Silvio Berlusconi vuole attingere carburante per scalare il Colle. «Così – dice Granato a Huffpost – ho esposto la mia posizione contraria sull’obbligo vaccinale e sul super green pass». Berlusconi, dall’altro capo del telefono, si è fatto concavo e convesso per comprendere le ragioni dell’interlocutrice. «Mi ha detto – prosegue la parlamentare – che lui è un liberale vero ed è perciò rispettoso di tutte le posizioni, quindi non aveva nulla in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Ci stavamo sentendo con Vittorio, sa, per parlare e confrontarci sulla questione degli obblighi vaccinali. A un certo punto ha detto di volermi passare una persona, che mai nella vita mi sarei aspettata di sentire. Ed era vero, mai lo avrei pensato…». A raccontare la telefonata è Bianca Laura Granato, senatrice eletta con il Movimento 5 Stelle e ora nel gruppo Misto, il grande serbatoio da cuiBerlusconi vuole attingere carburante per scalare il Colle. «Così – dice Granato a Huffpost – ho esposto la mia posizione contraria sull’obbligo vaccinale e sul super green pass». Berlusconi, dall’altro capo del telefono, si è fatto concavo e convesso per comprendere le ragioni dell’interlocutrice. «Mi ha detto – prosegue la parlamentare – che lui è un liberale vero ed è perciò rispettoso di tutte le posizioni, quindi non aveva nulla in ...

