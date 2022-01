Nucleare, l’a.d. di Enel Starace: «Non ha senso costruire nuove centrali con questa tecnologia» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Che chi ha le centrali nucleari, come la Francia, le gestisca bene e le faccia andare finché ce le ha. Per chi invece non le ha, non ha senso costruirne di nuove con la tecnologia esistente». A dirlo oggi è l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace in un’intervista a Repubblica. Che però non chiude del tutto la porta all’atomo all’italiana: «Per il Nucleare di nuova generazione, su cui è bene lavorare studiando le tecnologie più promettenti, si parla di tempi tra il 2035 e il 2040». E ancora: «Noi abbiamo parlato poco di Nucleare, ma siamo tra i pochi in Italia con esperienza diretta nel campo. In Spagna – ricorda – abbiamo sei centrali nucleari di seconda generazione avanzata, per un totale di 3.300 Mw, con una scadenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Che chi ha lenucleari, come la Francia, le gestisca bene e le faccia andare finché ce le ha. Per chi invece non le ha, non hacostruirne dicon laesistente». A dirlo oggi è l’amministratore delegato diFrancescoin un’intervista a Repubblica. Che però non chiude del tutto la porta all’atomo all’italiana: «Per ildi nuova generazione, su cui è bene lavorare studiando le tecnologie più promettenti, si parla di tempi tra il 2035 e il 2040». E ancora: «Noi abbiamo parlato poco di, ma siamo tra i pochi in Italia con esperienza diretta nel campo. In Spagna – ricorda – abbiamo seinucleari di seconda generazione avanzata, per un totale di 3.300 Mw, con una scadenza ...

