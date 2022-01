Lite con un dirigente Inter: a Leo Bonucci multa da 10 mila euro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dovrà pagare una multa di 10 mila euro Leo Bonucci per il nervosismo di fine partita nella SuperCoppa Inter-Juve. È quanto dovrà versare il bianconero per la Lite con un dirigente Inter a bordo campo, quando il difensore bianconero stava aspettando di entrare nei secondi finali dei supplementari e subito dopo il gol vittoria di Sanchez al 120?. Il litigio è stato ripreso dalle telecamere e rilanciato da molti tifosi via social. La Lite non è sfuggita agli ispettori della Procura federale. Pertanto il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci per “essersi, al 16? del secondo tempo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dovrà pagare unadi 10Leoper il nervosismo di fine partita nella SuperCoppa-Juve. È quanto dovrà versare il bianconero per lacon una bordo campo, quando il difensore bianconero stava aspettando di entrare nei secondi finali dei supplementari e subito dopo il gol vittoria di Sanchez al 120?. Il litigio è stato ripreso dalle telecamere e rilanciato da molti tifosi via social. Lanon è sfuggita agli ispettori della Procura federale. Pertanto il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto unadi 10a Leonardoper “essersi, al 16? del secondo tempo ...

