Festival di Sanremo 2022 | le 5 donne di Amadeus

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ad annunciare i nomi delle cinque artiste che affiancherannonelle cinque serate del, dall’1 al 5 febbraio, è stato proprio il padrone di casa. Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le 5 co-conduttrici del 72°. Ieri, in collegamento con il TG1 delle 20, oltre ad annunciare la bella notizia ha confermato i nomi dei Big in gara e della presenza di Checco Zalone. Ornella Muti La prima delle 5 co-conduttrici disarà Ornella Muti. La bellissima attrice, icona del cinema italiano, inaugurerà la 72esima edizione delmartedì 1 febbraio. Lorena Cesarini Mercoledì 2 febbraio sarà la volta di Lorena Cesarini. La giovane attrice di Suburra. Drusilla ...

... tratta da "Blonde On Blonde" e da poco entrata nella classifiche inglesi (la stessa canzone che poi vistosamente ispirò "Pietre" di Gian Pieretti e Ricky Gianco, presentata aldi...Amadeus ha svelato i nomi delle cinque co - conduttrici che lo affiancheranno dall'1 al 5 febbraio aldi. Tra gli importantissimi nomi fatti dal direttore artistico della kermesse, ad attirare l'attenzione è stato quello di Drusilla Foer , artista poliedrica nota sui social e per ...Le presenze femminili del festival: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli ...Durante la diretta del Tg1 delle 20 di ieri, Amadeus ha annunciato le cinque donne che con lui condurranno il Festival. Drusilla Foer: prima conduttrice en travesti del Festival. Tra le cinque co-cond ...