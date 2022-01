Digitale, il 2022 sarà l'anno della voce (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 2022 sarà l’anno della voce. Per 8 italiani su 10 l’immediatezza dell’audio, l’intimità e la praticità di questo formato sono caratteristiche uniche che proietteranno sempre di più i contenuti vocali al centro della comunicazione Digitale. È quanto emerge da un sondaggio online realizzato da WeVoz, start up italiana specializzata in vocal content che ha appena lanciato sul mercato un nuovo social network made in Italy interamente dedicato alla voce. L’indagine ha coinvolto più di 1200 cittadini iscritti ad almeno un social network: si va dagli utenti giovanissimi, la cosiddetta ‘generazione Z’, fino a quelli più maturi. Dalla ricerca emergono alcune indicazioni utili per capire come sta evolvendo la vita Digitale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ill’. Per 8 italiani su 10 l’immediatezza dell’audio, l’intimità e la praticità di questo formato sono caratteristiche uniche che proiettersempre di più i contenuti vocali al centrocomunicazione. È quanto emerge da un sondaggio online realizzato da WeVoz, start up italiana specializzata in vocal content che ha appena lanciato sul mercato un nuovo social network made in Italy interamente dedicato alla. L’indagine ha coinvolto più di 1200 cittadini iscritti ad almeno un social network: si va dagli utenti giovanissimi, la cosiddetta ‘generazione Z’, fino a quelli più maturi. Dalla ricerca emergono alcune indicazioni utili per capire come sta evolvendo la vita...

Advertising

laramaggiore : RT @ItalyExpo2020: 'Il digitale può essere uno strumento straordinario per una crescita economica e sociale che non lascia indietro nessuno… - pierluigiditeod : #FORMAZIONE 4.0: ESTESI FINO AL 31 DICEMBRE 2022 I CREDITI D’IMPOSTA per #investimenti delle imprese nella formazio… - laramaggiore : RT @ItalyExpo2020: Il Ministro Colao all'evento ???????????????????????????? ?????? ?????? ???????????? al Padiglione ???? di #Expo2020Dubai: 'Dal #Pnnr 50 miliardi da… -