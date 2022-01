CorSport: gli agenti di Vlahovic chiedono 18 milioni di commissione per la cessione (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha confermato l’interesse del club per Dusan Vòahovic alla vigilia del match con il Liverpool. Il Corriere dello Sport scrive che fonti vicine al club inglese confermano che l’Arsenal è convinto di poter soddisfare sia le richieste di Vlahovic che quelle della Fiorentina. Ma il nodo sono le commissioni chieste dagli agenti del giocatore. “Secondo il Daily Mail ammonterebbero a circa 18 milioni di euro, numeri che lasciano perplessi non solo i Gunners, ma anche altri club europei che hanno chiesto notizie al club viola”. Tra questi il Tottenham, il Psg, il Newcastle, lo United e il Bayern Monaco. “L’Arsenal, come altri club, è perplesso dell’atteggiamento dei procuratori verso il club viola e verso i potenziali acquirenti. Perché se le richieste sono così alte a 22 anni ancora da compiere e a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha confermato l’interesse del club per Dusan Vòahovic alla vigilia del match con il Liverpool. Il Corriere dello Sport scrive che fonti vicine al club inglese confermano che l’Arsenal è convinto di poter soddisfare sia le richieste diche quelle della Fiorentina. Ma il nodo sono le commissioni chieste daglidel giocatore. “Secondo il Daily Mail ammonterebbero a circa 18di euro, numeri che lasciano perplessi non solo i Gunners, ma anche altri club europei che hanno chiesto notizie al club viola”. Tra questi il Tottenham, il Psg, il Newcastle, lo United e il Bayern Monaco. “L’Arsenal, come altri club, è perplesso dell’atteggiamento dei procuratori verso il club viola e verso i potenziali acquirenti. Perché se le richieste sono così alte a 22 anni ancora da compiere e a ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport gli CorSport - Napoli sulle tracce del jolly difensivo Adarabioyo: la valutazione del Fulham Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , Cristiano Giuntoli sta già lavorando in prospettiva per garantirsi in anticipo gli acquisti per l'estate. Nel mirino del direttore sportivo del Napoli sarebbe finito il centrale Tosin Adarabioyo. Napoli Adarabioyo, le ultime CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

CorSport: Napoli - Fiorentina, Petagna e Mertens in attacco, Ghoulam e Tuanzebe titolari Petagna e Mertens per cominciare, in maniera tale da inviare un messaggio anche agli altri e s'intuisca che bisogna inventarsi gli straordinari per arrivare sino al quarto di finale con l'Atalanta". ...

Zazzaroni sul CorSport: "Allegri si augurava i supplementari ma mancano 2 rigori all'Inter" TUTTO mercato WEB Corsport - Inter Maravilla Inter Maravilla" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla vittoria dell'Inter in Supercoppa contro la Juventus. Successo per 2-1 degli uomini di Simone ...

CorSport: Napoli-Fiorentina, Petagna e Mertens in attacco, Ghoulam e Tuanzebe titolari Spalletti lancia un messaggio ai giocatori a disposizione affinché sposino la sua filosofia: lamentarsi è segno di debolezza ...

