Clima, la conferma dal report della Nasa: «Gli ultimi 8 anni i più caldi dal 1880» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel 2021 sulla Terra la temperatura superficiale media globale è stata pari a quella 2018. Ma anche la sesta più calda mai registrata. La notizia è stata diffusa nell'ultima analisi condotta dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) e pubblicata da quest'ultima. Le rilevazioni della temperatura terrestre sono iniziate nel lontano 1880: da allora, gli ultimi otto anni sono i più caldi. Sempre nel 2021 la Terra era circa 1,1 gradi centigradi più calda della media della fine del XIX secolo, l'inizio della rivoluzione industriale. In questo senso prosegue la tendenza al riscaldamento a lungo termine del pianeta: nell'anno appena trascorso le temperature globali hanno superato di 0,85 gradi centigradi la ...

