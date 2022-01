Canone Rai, queste persone rischiano di pagarlo due volte (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei primi mesi del nuovo anno il Canone Rai torna a comparire nella bolletta elettrica. In attesa che la modalità di pagamento cambi a partire dal 2023, nel corso delle prossime settimane ci saranno diverse persone che si ritroveranno un doppio addebito. Perché? La regola generale prevede che il Canone si paghi una sola volta per un nucleo familiare, anche se si è in possesso di due o più televisori. Si tratta infatti di un tributo basato sul possesso del televisore, e non sul numero di televisori presenti all’interno della stessa abitazione. D’altronde è sufficiente disporre di un solo apparecchio televisivo per far scattare l’obbligo del pagamento del Canone. Ciò non toglie però che ci possano essere dei casi in cui una famiglia si ritrova a pagare un doppio Canone Rai. In questo articolo vi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei primi mesi del nuovo anno ilRai torna a comparire nella bolletta elettrica. In attesa che la modalità di pagamento cambi a partire dal 2023, nel corso delle prossime settimane ci saranno diverseche si ritroveranno un doppio addebito. Perché? La regola generale prevede che ilsi paghi una sola volta per un nucleo familiare, anche se si è in possesso di due o più televisori. Si tratta infatti di un tributo basato sul possesso del televisore, e non sul numero di televisori presenti all’interno della stessa abitazione. D’altronde è sufficiente disporre di un solo apparecchio televisivo per far scattare l’obbligo del pagamento del. Ciò non toglie però che ci possano essere dei casi in cui una famiglia si ritrova a pagare un doppioRai. In questo articolo vi ...

borghi_claudio : Uno paga lo stipendio del parlamentare che ha votato ma a quanto pare io pago lo stipendio a CERASA e c. e la cosa… - tuttopuntotv : Canone Rai, queste persone rischiano di pagarlo due volte - Ainely88 : @steeqaatsy Non è ancora arrivata la bolletta della luce ma, tra aumenti e canone Rai (mmerda) non oso immaginare..… - whoisgiorgias : RT @gmarcoc: Ma Pillon ha già detto che smette di pagare il canone RAI o che farà un'interrogazione parlamentare su #Sanremo2022 dopo l'ann… - lavoroediritti : Esenzione canone RAI 2022: come funziona e a chi spetta? Il quadro completo - Lavoro e Diritti -