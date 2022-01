“Cannabis light gratis a chi ha il Covid o è in quarantena”: come funziona l’iniziativa di JustMary. Lo studio: “Alcuni componenti possono prevenire l’infezione” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Due grammi di Cannabis light gratuiti a chi è positivo al Covid o è a casa in quarantena. Questa iniziativa lanciata da una delle principali piattaforme italiane di consegna a domicilio di Cannabis legale (ovvero senza THC, ndr), JustMary, arriva proprio nelle ore in cui viene pubblicato un nuovo studio che attesta come Alcuni componenti della Cannabis possano prevenire l’infezione da Covid-19 bloccando l’ingresso del virus nelle cellule. La ricerca “Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants” è stata condotta da ricercatori affiliati all’Oregon State University, pubblicata su Journal of Natural Products e rilanciata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Due grammi digratuiti a chi è positivo alo è a casa in. Questa iniziativa lanciata da una delle principali piattaforme italiane di consegna a domicilio dilegale (ovvero senza THC, ndr),, arriva proprio nelle ore in cui viene pubblicato un nuovoche attestadellapossanoda-19 bloccando l’ingresso del virus nelle cellule. La ricerca “Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants” è stata condotta da ricercatori affiliati all’Oregon State University, pubblicata su Journal of Natural Products e rilanciata da ...

elio_vito : Mentre la Camera votava per regolamentare le lobby, un incredibile uno-due a favore di case farmaceutiche e farmaci… - Italia_Notizie : “Cannabis light gratis a chi ha il Covid o è a casa in quarantena”: ecco come funziona. Lo studio: “Alcuni componen… - nome_utente_g__ : RT @LegaleMeglio: ?? INCREDIBILE, STANNO PROVANDO A RENDERE ILLEGALE LA CANNABIS LIGHT? ?? In un documento ufficiale della Conferenza Stato-R… - nickbluebox : RT @Debora92992943: Spett. @Palazzo_Chigi quello che il governo sta facendo per mano della Ministra @msgelmini su #cannabislight è vergogno… - lentinivince : RT @legalizzas: 'Il governo ha messo fuorilegge la #Cannabis light per mano della ministra #Gelmini' Quale ministra poteva osare tanto? Se… -