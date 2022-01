Bce “Nel 2022 ripresa vigorosa nell'Eurozona” (Di giovedì 13 gennaio 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “La ripresa dell'economia prosegue nell'area dell'euro. La crescita è in via di moderazione, ma nel corso di quest'anno dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero. Secondo le previsioni, il perdurare della ripresa economica sarà determinato da una vigorosa domanda interna. Il mercato del lavoro sta registrando miglioramenti, con l'aumento del numero di occupati e la diminuzione dei beneficiari delle misure di integrazione salariale. Ciò sorregge la prospettiva di un incremento dei redditi e dei consumi delle famiglie. Questi ultimi saranno sospinti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia”. Lo afferma la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Ladell'economia prosegue'area dell'euro. La crescita è in via di moderazione, ma nel corso di quest'anno dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero. Secondo le previsioni, il perdurare dellaeconomica sarà determinato da unadomanda interna. Il mercato del lavoro sta registrando miglioramenti, con l'aumento del numero di occupati e la diminuzione dei beneficiari delle misure di integrazione salariale. Ciò sorregge la prospettiva di un incremento dei redditi e dei consumi delle famiglie. Questi ultimi saranno sospinti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia”. Lo afferma la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.(ITALPRESS).

Advertising

zazoomblog : Bce: crescita Ue in forte ripresa nel corso del 2022 - #crescita #forte #ripresa #corso - CorriereQ : Bce: crescita Ue in forte ripresa nel corso del 2022 - letiziarocchi2 : RT @Miti_Vigliero: Perché pur di non cambiar colore basta cambiare le regole in corsa, spostare un po' di contagi sotto al tappeto, pescare… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bce “Nel 2022 ripresa vigorosa nell’Eurozona” - - Italpress : Bce “Nel 2022 ripresa vigorosa nell’Eurozona” -