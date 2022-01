Anche Huawei e Samsung approdano nel metaverso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Huawei lancia Metaverse Experience a Pechino, mentre Samsung ha aperto il suo primo negozio all’interno del metaverso chiamato Decentraland. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 13 gennaio 2022)lancia Metaverse Experience a Pechino, mentreha aperto il suo primo negozio all’interno delchiamato Decentraland. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Anche Huawei e Samsung approdano nel metaverso - TuttoTechNet : Anche Huawei e Samsung approdano nel metaverso #huawei - 3KiB3 : Perché col mio Huawei faccio le foto con la fotocamera del telefono e vengono benissimo, mentre se le faccio da Wha… - robg1u : @elicriso Seguo, perché anche io sono Huawei ora, e non so che pesci pigliare quando defungerà - iamchildesgf : @LechenauItia ANCHE A ME ERA SUCCESSA UNA COSA SIMILE MA ERA UNO HUAWEI E LO AVEVA PERSO UN TIPO CHE STAVA SCENDEND… -