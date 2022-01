Amici, infortunio per Giulia Stabile: come sta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Problemi per Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici e volto noto dei programmi di Maria De Filippi. La ballerina infatti ha avuto un infortunio, ma per fortuna, come ha raccontato su Instagram, si sta già riprendendo. L’infortunio di Giulia Stabile di Amici Dopo la vittoria ad Amici e l’inizio della storia d’amore con Sangiovanni, Giulia Stabile non si è mai fermata. La giovanissima ballerina ha partecipato a un format di Witty, ha preso parte al talent di Maria De Filippi ed è apparsa in Tu Sì Que Vales accanto a Belen Rodriguez. Ora però Giulia sarà costretta a rallentare un po’ a causa di un infortunio. A raccontare il suo problema è stata proprio ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022) Problemi per, ex vincitrice die volto noto dei programmi di Maria De Filippi. La ballerina infatti ha avuto un, ma per fortuna,ha raccontato su Instagram, si sta già riprendendo. L’didiDopo la vittoria ade l’inizio della storia d’amore con Sangiovanni,non si è mai fermata. La giovanissima ballerina ha partecipato a un format di Witty, ha preso parte al talent di Maria De Filippi ed è apparsa in Tu Sì Que Vales accanto a Belen Rodriguez. Ora peròsarà costretta a rallentare un po’ a causa di un. A raccontare il suo problema è stata proprio ...

