Allarme per visite e controlli rimandati o cancellati (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le prestazioni sanitarie tornano ad essere a rischio e a farne le spese saranno soprattutto i più fragili. Da lunedì 10 gennaio è scattato lo stop ai ricoveri programmati e alle attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania. In Piemonte le visite non urgenti erano già state sospese a dicembre. Campania e Piemonte sono solo le regioni che hanno ufficializzato l’emergenza: la verità è che all’Osservatorio Malattie Rare giungono continuamente segnalazioni provenienti da tutto il territorio nazionale.“Le denunce dei ritardi a danno dei pazienti sono tante, troppe – denuncia Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare-OMaR – e sembra che nessuna regione italiana sia risparmiata. Il Governo ha stanziato 500 milioni ad agosto e altri 500 milioni sono approvati dalla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le prestazioni sanitarie tornano ad essere a rischio e a farne le spese saranno soprattutto i più fragili. Da lunedì 10 gennaio è scattato lo stop ai ricoveri programmati e alle attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania. In Piemonte lenon urgenti erano già state sospese a dicembre. Campania e Piemonte sono solo le regioni che hanno ufficializzato l’emergenza: la verità è che all’Osservatorio Malattie Rare giungono continuamente segnalazioni provenienti da tutto il territorio nazionale.“Le denunce dei ritardi a danno dei pazienti sono tante, troppe – denuncia Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare-OMaR – e sembra che nessuna regione italiana sia risparmiata. Il Governo ha stanziato 500 milioni ad agosto e altri 500 milioni sono approvati dalla ...

Advertising

fattoquotidiano : Clima, l’allarme sulla temperatura degli oceani: “Come 7 bombe atomiche esplose ogni secondo per tutto il 2021” - GiovaQuez : L'allarme della Fiaso sui posti letto: 'Registrato +32% di ricoveri nell’ultima settimana. Impegno per ospedali anc… - Agenzia_Ansa : L'allarme degli oncologi: gli ospedali sono pieni di pazienti Covid, gli interventi slittano per mesi. Si rischia l… - andreastoolbox : Cosa può succedere, e quando: è allarme per le temperature degli oceani - andreastoolbox : Cosa può succedere, e quando: è allarme per le temperature degli oceani -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme per Sistema immunitario: dai germi ai tumori, così riusciamo a battere le malattie ... che a loro volta si legano ai batteri o ai virus, li fanno a pezzi e lanciano l'allarme per attirare sul posto altri rinforzi. A volte la battaglia finisce qui. IL LIVELLO SUPERIORE Altre volte però,...

La mappa del contagio: l'Europa Italia compresa in rosso scuro Ore 12.43 - L'allarme dell'Altems: spesi 140 milioni di euro in un mese per i ricoveri legati al mancato vaccino Negli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti - Covid sono costate oltre 140 ...

Allarme per visite e controlli rimandati o cancellati Tiscali.it Veneto. Azienda Zero, Pd: “A rischio 700 lavoratori delle Ulss” 12 NOV - “Con l’avvio dell’Azienda Zero almeno 700 dipendenti delle Ulss venete rischiano il posto di lavoro. Infatti, dopo le nostre ripetute richieste, sono stati finalmente svelati i numeri sui pos ...

Il governo rincorre i no vax. Intanto lo Zitromax, antibiotico per curare il Covid, è introvabile L’allarme è scattato lunedì: «Il problema non riguarda però solo lo Zitromax» spiega Claudia Passalacqua di Federfarma che aggiunge: «Abbiamo terminato le scorte anche per sciroppi e antibiotici gener ...

... che a loro volta si legano ai batteri o ai virus, li fanno a pezzi e lanciano l'attirare sul posto altri rinforzi. A volte la battaglia finisce qui. IL LIVELLO SUPERIORE Altre volte però,...Ore 12.43 - L'dell'Altems: spesi 140 milioni di euro in un mesei ricoveri legati al mancato vaccino Negli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti - Covid sono costate oltre 140 ...12 NOV - “Con l’avvio dell’Azienda Zero almeno 700 dipendenti delle Ulss venete rischiano il posto di lavoro. Infatti, dopo le nostre ripetute richieste, sono stati finalmente svelati i numeri sui pos ...L’allarme è scattato lunedì: «Il problema non riguarda però solo lo Zitromax» spiega Claudia Passalacqua di Federfarma che aggiunge: «Abbiamo terminato le scorte anche per sciroppi e antibiotici gener ...