A 10 anni dalla tragedia della Costa Concordia il rischio è ancora presente | è l' uomo

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Le navi da crociera sono mezzi di trasporto estremamente sicuri. Ma quello accaduto diecifa allafu un incidente le cui cause, del tutto umane, non possono essere eliminate dalle tecnologie disponibili a bordo neppure se sono tra le più avanzate che ogni settore dell'ingegneria può fornire. E' invece sulla preparazione degli equipaggi e sulle procedure che le compagnie devono investire sempre di più per essere ragionevolmente certe che oltre a non commettere scelte sbagliate in fatto di conduzionenave, gli ufficiali e il personale di bordo siano preparati a gestire le emergenze sapendo valutare correttamente e tempestivamente le situazioni. Poi ci sono le regole di navigazione, anche quelle che da allora impediscono ai colossi del mare di avvicinarsi troppo alle coste. ...