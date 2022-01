Una volpe d'argento per trattare con Mosca. Chi è Wendy Sherman (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Wendy Sherman è il Vicesegretario di Stato degli Stati Uniti d’America, un ruolo che significa essere uno dei diplomatici più potenti del mondo. Conosciuta come la “volpe d’argento”, per la sua astuta arte della negoziazione e i capelli grigio acciaio, è arrivata due giorni fa in Europa per aiutare a gestire i colloqui con la Russia. Mentre il presidente Vladimir Putin ha schierato circa 100.000 truppe russe vicino al confine con l’Ucraina, suscitando i timori di un’incursione, l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno riaffermato la loro disponibilità a imporre gravi sanzioni alla Russia in caso di ulteriore aggressione. Sherman, oltre ad aver confermato la posizione di Ue e Usa, è la figura che l’America ha scelto per cercare di disinnescare la tensione. La regina dei negoziati, 72 anni e circa tre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è il Vicesegretario di Stato degli Stati Uniti d’America, un ruolo che significa essere uno dei diplomatici più potenti del mondo. Conosciuta come la “d’”, per la sua astuta arte della negoziazione e i capelli grigio acciaio, è arrivata due giorni fa in Europa per aiutare a gestire i colloqui con la Russia. Mentre il presidente Vladimir Putin ha schierato circa 100.000 truppe russe vicino al confine con l’Ucraina, suscitando i timori di un’incursione, l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno riaffermato la loro disponibilità a imporre gravi sanzioni alla Russia in caso di ulteriore aggressione., oltre ad aver confermato la posizione di Ue e Usa, è la figura che l’America ha scelto per cercare di disinnescare la tensione. La regina dei negoziati, 72 anni e circa tre ...

