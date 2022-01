Un giorno George di Cambridge sarà re e, grazie a mamma Kate Middleton, ha già capito che, in pubblico, deve vestirsi secondo i canoni Royal (Di mercoledì 12 gennaio 2022) George di Cambridge, dalla gioia alla disperazione guarda le foto George di Cambridge non avrà scelta. Da adulto non potrà decidere il suo destino e, dopo nonno Carlo e papà William, anche lui salirà al trono d’Inghilterra. Ma come preparare un ragazzino di 8 anni al ruolo storico che lo attende? Ci pensa la mamma, Kate Middleton che, dicono a corte, ha messo a punto un vero e proprio Royal plan, un programmino di conversazioni e lezioni informali per aiutare il figlio ad affrontare il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022)di, dalla gioia alla disperazione guarda le fotodinon avrà scelta. Da adulto non potrà decidere il suo destino e, dopo nonno Carlo e papà William, anche lui salirà al trono d’Inghilterra. Ma come preparare un ragazzino di 8 anni al ruolo storico che lo attende? Ci pensa lache, dicono a corte, ha messo a punto un vero e proprioplan, un programmino di conversazioni e lezioni informali per aiutare il figlio ad affrontare il ...

