Superlega: Piacenza batte Vibo e trova Modena in Coppa Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un calendario pazzo, obbligato dai rinvii per Covid, propone l'ultima giornata del girone di andata quando le squadre sono già scese in campo per alcune partite del ritorno. A Piacenza la sfida con ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un calendario pazzo, obbligato dai rinvii per Covid, propone l'ultima giornata del girone di andata quando le squadre sono già scese in campo per alcune partite del ritorno. Ala sfida con ...

Advertising

thevolleynews : Non basta il rientro di Nishida, Piacenza mura Vibo Valentia in tre set - - Gazzetta_it : Superlega: Piacenza batte Vibo e trova Modena in Coppa Italia #volley - zazoomblog : Volley Superlega 2022. Piacenza firma l’ultima sfida dell’andata superando 3-0 Vibo. Definiti i quarti di Coppa Ita… - GasSalesVolley : ?? | PIACENZA-VIBO Chiudiamo l'andata al 5° posto! ???? #atuttogas #gassalesbluenergy #youenergyvolley #superlega… - zazoomblog : Volley Superlega 2021-2022: Piacenza vince il recupero e sale al quinto posto 3-0 a Vibo Valentia - #Volley… -