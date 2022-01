Speranza: «Prime dosi quasi al 90%. Per i guariti il Green pass tornerà valido in automatico» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Siamo in una fase epidemica nuova, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa». Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto oggi, 12 gennaio, nel corso del Question time, alla Camera. Il tema principale è stato, ovviamente, quello relativo alla pandemia di Coronavirus e ai vaccini. Su questo versante, il ministro ha fatto sapere che continua il monitoraggio delle ospedalizzazioni: «il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni», ha detto. «Questa mattina siamo arrivati 89,58% di Prime dosi: ieri il numero più alto di vaccinazioni, circa 700 mila dosi somministrate». Un dato elevato, che è molto probabilmente l’effetto dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Il sistema «doppio automatismo per i guariti» Altro tema ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Siamo in una fase epidemica nuova, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa». Il ministro della Salute Robertoè intervenuto oggi, 12 gennaio, nel corso del Question time, alla Camera. Il tema principale è stato, ovviamente, quello relativo alla pandemia di Coronavirus e ai vaccini. Su questo versante, il ministro ha fatto sapere che continua il monitoraggio delle ospedalizzazioni: «il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni», ha detto. «Questa mattina siamo arrivati 89,58% di: ieri il numero più alto di vaccinazioni, circa 700 milasomministrate». Un dato elevato, che è molto probabilmente l’effetto dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Il sistema «doppio automatismo per i» Altro tema ...

