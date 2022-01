Scholes | «Antonio Conte sarebbe stato perfetto per lo United»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico delloPaul, ex centrocampista del Manchester, parla così della situazione in panchina dei Red Devils. Le sue parole: «lI Manchesterè il club più grande. Dovrebbe avere il meglio nei ruoli più importanti e il ruolo più importante di tutti è quello dell’allenatore. Abbiamo preso una persona che non ha vinto tanto, gli èchiesto di dirigere il club più grande del mondo. È una cosa che non riesco a capire. Il Manchester dovrebbe avere un top in panchina, uno dei primi cinque allenatori del mondo. Non c’era possibilità di prendere Klopp, Guardiola o Tuchel. Ma peril tempismo sembrava. Avete visto cosa sta facendo al Tottenham, con una squadra peggiore dello ...

Corriere dello Sport

Paul Scholes has called Manchester United a "poisonous" environment and criticised the club's decision to appoint Ralf Rangnick on an interim basis.