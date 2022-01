Sale la pressione sugli ospedali. Continuano a crescere i contagi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aumenta la pressione sui reparti ospedalieri in 11 Regioni, secondo gli ultimi dati di Agenas. Procede di buon passo la campagna vaccinale con quasi 700 mila somministrazioni Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aumenta lasui repartieri in 11 Regioni, secondo gli ultimi dati di Agenas. Procede di buon passo la campagna vaccinale con quasi 700 mila somministrazioni

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Nuove misure di contrasto insufficienti, tardive e frutto di compromessi politici al ribasso. Sale p… - Agenzia_Ansa : Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità… - TgLa7 : #Gimbe, in una settimana +28% ricoveri e +21,6% intensive ++ 'Sale pressione sugli ospedali. Sanita' territoriale in tilt' #Covid - infoitinterno : Covid, sale la pressione sugli ospedali. Calabria e Sicilia sempre più verso l'arancione - infoitinterno : Record vaccini anti Covid: quasi 700mila. Ma sale pressione su Terapie intensive -