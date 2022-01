Positivi dopo la vacanza | coppia bloccata in Lapponia per la quarantena

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Rovaniemi.aver trascorso momenti indimenticabili nei boschi dellaa bordo di una slitta trainata da husky, aver sperimentato l’emozione di curiosare all’interno di un igloo e aver rimirato gli splendidi paesaggi innevati della Finlandia, la loroha cambiato totalmente scenario. Ora Matteo Lotti, di Misano Gera d’Adda e la sua fidanzata, Beatrice Farina di Verolanuova in provincia di Brescia, sono chiusi in una stanzetta d’hotel vicino all’aeroporto di Rovaniemi perché sono risultati postivi al Covid. Per dieci giorni non potranno assolutamente uscire, nemmeno mettere il piede fuori dalla porta, per evitare il rischio di essere cacciati dall’hotel. La colazione la fornisce l’albergo, per i pasti utilizzano il delivery ma non è facile adattare i propri gusti alla cucina nordica: carne di renna e spezie la fanno da ...