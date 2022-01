Pioli prepara un'altra vetrina per Maldini: 'L'occasione giusta per Daniel' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stefano Pioli non ha mai vinto un titolo in carriera. Elliott, nei tre anni e mezzo di gestione rossonera, nemmeno. Per caso la Coppa Italia vi fa venire in mente qualche deduzione? L'ultima volta che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stefanonon ha mai vinto un titolo in carriera. Elliott, nei tre anni e mezzo di gestione rossonera, nemmeno. Per caso la Coppa Italia vi fa venire in mente qualche deduzione? L'ultima volta che ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli prepara un’altra vetrina per Maldini: 'L'occasione giusta per Daniel': Pioli prepara un’altra vetrina per Mal… - Gazzetta_it : Pioli prepara un’altra vetrina per Maldini: “L’occasione giusta per Daniel” #CoppaItalia - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Il Milan si prepara ad affrontare il Venezia, Pioli lancia i rossoneri ed esalta Leao: “A me ricorda il primo Henry” ???? h… - pccpla : RT @GoalItalia: Il Milan si prepara ad affrontare il Venezia, Pioli lancia i rossoneri ed esalta Leao: “A me ricorda il primo Henry” ???? h… - GoalItalia : Il Milan si prepara ad affrontare il Venezia, Pioli lancia i rossoneri ed esalta Leao: “A me ricorda il primo Henry… -