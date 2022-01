Nei comuni siciliani niente scuola in presenza fino al 16 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - niente scuola in presenza nei comuni siciliani fino al 16 gennaio, come deciso dall'Anci Sicilia, nonostante la decisione della Regione di riprendere domani, e a Palermo un gruppo di genitori – composto da professionisti, avvocati, magistrati – si dice pronto a ricorrere contro i provvedimenti che impediscano il ritorno in classe. "Dopo avere finalmente accolto poche ore fa con soddisfazione, la notizia per la quale in Sicilia dal 13 gennaio 2022, finalmente gli studenti sarebbero tornati a scuola "in presenza", in ossequio alle perentorie e chiare indicazioni del governo Draghi", ed a seguito della riunione della task force regionale, apprendiamo - scrivono in una nota - con sgomento e nuovo stupore dalla stampa, che l'Assemblea dell'Anci ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI -in presenza neial 16, come deciso dall'Anci Sicilia, nonostante la decisione della Regione di riprendere domani, e a Palermo un gruppo di genitori – composto da professionisti, avvocati, magistrati – si dice pronto a ricorrere contro i provvedimenti che impediscano il ritorno in classe. "Dopo avere finalmente accolto poche ore fa con soddisfazione, la notizia per la quale in Sicilia dal 132022, finalmente gli studenti sarebbero tornati a"in presenza", in ossequio alle perentorie e chiare indicazioni del governo Draghi", ed a seguito della riunione della task force regionale, apprendiamo - scrivono in una nota - con sgomento e nuovo stupore dalla stampa, che l'Assemblea dell'Anci ha ...

Advertising

sulsitodisimone : Nei comuni siciliani niente scuola in presenza fino al 16 gennaio - in_sanitas : <a href=' - himeralive : Tre nuovi Comuni in 'zona arancione' e una proroga. Si tratta di Buccheri, Buscemi e Ferla, nel Siracusano, nei qua… - CiccioniSe : RT @AslFrosinone: #OpenDay Baby: Date e Comuni dove nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il #vaccino per la fascia di età 5-11 ann… - AslFrosinone : #OpenDay Baby: Date e Comuni dove nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il #vaccino per la fascia di età 5-… -