Messaggero | Lazio | Lotito infastidito dallo sfogo di Sarri ma si va avanti con il rinnovo 

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha gradito le parole di Maurizio Sarri dopo il match contro l'Inter, ma sul rinnovo andrà avanti, scrive il Messaggero. "Non si torna indietro. Lotito ci ha messo la faccia in questo nuovo progetto e, anche se le modalità dello sfogo di Sarri lo hanno infastidito, rimane al fianco del tecnico. Non può fare altro. Lo ha risentito al telefono e gli ha dato appuntamento nei prossimi giorni per il rinnovo. Non ci saranno clausole o corsie preferenziali per andare all'estero. Ulteriore indizio che la volontà è quella di proseguire sino al 2025 insieme a Maurizio". Al tecnico Lotito chiede di avere pazienza sul mercato. Le tensioni esistenti tra Sarri e Tare ...

