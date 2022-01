Mauritania vs Gambia: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In uno scontro tra due delle squadre più inesperte alla Coppa d’Africa, la Mauritania affronterà il Gambia nel Gruppo F al Limbe Omnisport Stadium oggi, mercoledì 12 gennaio. Mentre la squadra dell’Africa nord-occidentale sta facendo solo la sua seconda apparizione in AFCON dopo essersi assicurata la qualificazione nel 2019, gli Scorpions faranno la storia scendendo in campo per la prima volta in assoluto nel torneo. Il calcio di inizio di Mauritania vs Gambia è previsto alle 17 Prepartita Mauritania vs Gambia: a che punto sono le due squadre? Mauritania La Mauritania farà un ritorno immediato in Coppa d’Africa dopo essere caduta nella fase a gironi in Egitto tre anni fa, quando finì l’ultimo con due punti in tre partite. La squadra di Didier ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In uno scontro tra due delle squadre più inesperte alla Coppa d’Africa, laaffronterà ilnel Gruppo F al Limbe Omnisport Stadium oggi, mercoledì 12 gennaio. Mentre la squadra dell’Africa nord-occidentale sta facendo solo la sua seconda apparizione in AFCON dopo essersi assicurata la qualificazione nel 2019, gli Scorpions faranno la storia scendendo in campo per la prima volta in assoluto nel torneo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Lafarà un ritorno immediato in Coppa d’Africa dopo essere caduta nella fase a gironi in Egitto tre anni fa, quando finì l’ultimo con due punti in tre partite. La squadra di Didier ...

Advertising

ZukzFranco : RT @Makonco_M: #AFCON2021 ?? 12th Jan 2022 ???? Tunisia ?? Mali ???? ? 15h00 ?? 202 ???? Mauritania ?? Gambia ???? ?18h00 ?? 202 ???? Equatorial Gu… - sportface2016 : #AFCON2021, oggi in tv #Mauritania-#Gambia: canale, orario e diretta streaming - officialromeotz : AFCON2021 LEO HII ??Tunisia vs Mali (1600) ??Mauritania vs Gambia (1900) ??Equatorial guine vs Ivory Coast (2200) - JoeweeCarter90 : @GOALcomSA Tunisia 2-1 Mali Mauritania 0-1 Gambia Equatorial Guinea 1-3 Ivory Coast - MozzartSportKe : Tunisia vs Mali, Mauritania vs Gambia, Equatoria Guinea vs Ivory Coast -