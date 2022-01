Lazio | salgono i ricoveri | a fine mese rischio zona arancione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sale la pressione sugli ospedali e sulla Regioneinizia ad aleggiare lo spettro della. Il cambio di fascia, con regole più stringenti, non dovrebbe avvenire nell’immediato, ma ilesiste e a confermarlo è stato anche l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.788 i nuovi positivi, di cui 5.336 a Roma. 1.583 i nuovi ricoverati e 196 i malati gravi in terapia intensiva. Numeri in continuo rialzo che potrebbero spingere la Regione, nella fascia dipiù alta a, se la curva non dovesse accennare a decrescere. Il passaggio allaè legato all’incidenza e al tasso d’occupazione dei posti letto. Che se dovesse arrivare al 30% in area medica e al ...

Nuovo record di contagi e forte pressione negli ospedali. Otto territori potrebbero lasciare la zona gialla. Incubo zona rossa ...