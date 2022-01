GFVip, ‘se mi limonassi uno con intento…” Soleil e la frase che spiazza tutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Soleil spesso è finita al centro delle polemiche, per il suo carattere e il suo modo di fare, ma anche per il suo rapporto controverso con Alex Belli. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Soleil ridicolizza Gianmaria davanti a Jessica e Sophie? Cosa ha svelato su di lui Quello che per tutti è sembrata una vera e propria storia d’amore, per loro è sempre stata etichettata come “chimica artistica”, tracciando un confine che rende difficile capire ai più quale sia la differenza tra le due cose. Sui social infatti sta facendo discutere un video in cui Soleil, parlando con Giacomo Urtis: “Se mi limonassi un tipo con intento, che mi piace, inizio a frequentarlo qui dentro, a baciarlo e a starci sempre insieme, chiudo quello che ho fuori”. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 gennaio 2022)spesso è finita al centro delle polemiche, per il suo carattere e il suo modo di fare, ma anche per il suo rapporto controverso con Alex Belli. LEGGI ANCHE: — GF Vip,ridicolizza Gianmaria davanti a Jessica e Sophie? Cosa ha svelato su di lui Quello che perè sembrata una vera e propria storia d’amore, per loro è sempre stata etichettata come “chimica artistica”, tracciando un confine che rende difficile capire ai più quale sia la differenza tra le due cose. Sui social infatti sta facendo discutere un video in cui, parlando con Giacomo Urtis: “Se miun tipo con intento, che mi piace, inizio a frequentarlo qui dentro, a baciarlo e a starci sempre insieme, chiudo quello che ho fuori”. ...

