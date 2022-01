Dakar 2022, decima tappa camion: tris Kamaz-Master, vince Sotnikov, sempre più leader in classifica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La decima tappa dei camion della Dakar 2022 si conclude pienamente nel segno del team russo Kamaz-Master, che occupa tutte le prime tre posizioni; trionfo di Dmitry Sotnikov, seguito a completare il podio da Eduard Nikolaev e Andrey Karginov. Ancora una vittoria, dunque, per il trio Dmitry Sotnikov, Ilgiz Akhmetzianov e Ruslan Akhmadeev, che restano saldamente al comando in classifica generale. Secondi Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev e Vladimir Rybakov, a +1’27” sul traguardo; di fatto, il trio capeggiato da Nikolaev è stato al comando solo sino al riferimento del km 42, dopodiché ha solo potuto seguire la scia di Sotnikov, alternando dal quinto sino al secondo posto finale. Infatti, nella parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladeidellasi conclude pienamente nel segno del team russo, che occupa tutte le prime tre posizioni; trionfo di Dmitry, seguito a completare il podio da Eduard Nikolaev e Andrey Karginov. Ancora una vittoria, dunque, per il trio Dmitry, Ilgiz Akhmetzianov e Ruslan Akhmadeev, che restano saldamente al comando ingenerale. Secondi Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev e Vladimir Rybakov, a +1’27” sul traguardo; di fatto, il trio capeggiato da Nikolaev è stato al comando solo sino al riferimento del km 42, dopodiché ha solo potuto seguire la scia di, alternando dal quinto sino al secondo posto finale. Infatti, nella parte ...

