Covid, “67% positivi è asintomatico e in media under 50” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre la variante Omicron di Sars-CoV-2 continua la sua ascesa, i contagi Covid in Italia mettono il turbo. Ma chi sono i positivi di oggi e con che tipo di infezione fanno i conti? A tracciare un identikit è uno studio di Artemisia Lab che con il suo team scientifico e la rete di centri sul territorio ha approfondito questo e altri aspetti. Emerge che la maggior parte delle persone risultate positive al virus, il 67%, è asintomatica, con una età media inferiore 50 anni. Solo il 2% risulta avere sintomi severi e il 35% ha manifestato sintomi di lieve entità quali febbre, spossatezza, mal gola e raffreddore. Questo il quadro tracciato. Il monitoraggio mensile del coronavirus Sars-Cov-2 in Italia – si legge in una nota in cui vengono riportati i risultati dello studio – colloca il Lazio al quinto posto della distribuzione regionale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre la variante Omicron di Sars-CoV-2 continua la sua ascesa, i contagiin Italia mettono il turbo. Ma chi sono idi oggi e con che tipo di infezione fanno i conti? A tracciare un identikit è uno studio di Artemisia Lab che con il suo team scientifico e la rete di centri sul territorio ha approfondito questo e altri aspetti. Emerge che la maggior parte delle persone risultate positive al virus, il 67%, è asintomatica, con una etàinferiore 50 anni. Solo il 2% risulta avere sintomi severi e il 35% ha manifestato sintomi di lieve entità quali febbre, spossatezza, mal gola e raffreddore. Questo il quadro tracciato. Il monitoraggio mensile del coronavirus Sars-Cov-2 in Italia – si legge in una nota in cui vengono riportati i risultati dello studio – colloca il Lazio al quinto posto della distribuzione regionale ...

Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): "Aumenta il Gender gap in Italia" ... l'occupazione femminile è il 18% in meno rispetto a quella maschile: il 67% dei lavoratori è uomo e il 49% è donna. Nel 2020, anno più difficile per il Covid - 19, il calo dell'occupazione senza ...

