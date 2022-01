Controlli su Green pass e mascherine, multe su bus e al bar. Anche per i senza fissa dimora col daspo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Controlli su Green pass e mascherine, continuano a fioccare multe salate: e tra chi continua a infischiarsene di dispositivi di protezione e certificazioni sanitarie sui bus e in palestra, spuntano Anche alcuni senza fissa dimora, denunciati a piede libero per l’inosservanza del divieto di accesso nella stazione ferroviaria (daspo Urbano). I Controlli su Green pass e mascherine, volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, continuano a ritmo serrato. E stando ai report della cronaca, i trasgressori e il loro raggio d’azione sono tanti e vari. A partire dalla capitale, dove i carabinieri impegnati nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)su, continuano a fioccaresalate: e tra chi continua a infischiarsene di dispositivi di protezione e certificazioni sanitarie sui bus e in palestra, spuntanoalcuni, denunciati a piede libero per l’inosservanza del divieto di accesso nella stazione ferroviaria (Urbano). Isu, volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, continuano a ritmo serrato. E stando ai report della cronaca, i trasgressori e il loro raggio d’azione sono tanti e vari. A partire dalla capitale, dove i carabinieri impegnati nel ...

