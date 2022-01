Colpaccio di Signorini: Ruba il super cavaliere di Uomini e Donne e lo fa entrare nella casa. Fan in delirio, ecco chi è (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nicola Vivarelli: “Mi aveva cercato il GF VIP, ma per impegni lavorativi ho rinunciato”. Torniamo a parlare di Nicola Vivarelli, che in molti conoscono come Sirius. L’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. Nicola ha raccontato agli ascoltatori gli ultimi accadimenti della sua vita: “È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”. Come ormai già tutti sanno Nicola, è un appassionato di astronomia, non per niente si fa chiamare Sirius, e parla proprio di questo suo grande amore rivelando: “A tutti noi incuriosisce un po’ sapere cosa ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nicola Vivarelli: “Mi aveva cercato il GF VIP, ma per impegni lavorativi ho rinunciato”. Torniamo a parlare di Nicola Vivarelli, che in molti conoscono come Sirius. L’exdel trono Over diha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. Nicola ha raccontato agli ascoltatori gli ultimi accadimenti della sua vita: “È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”. Come ormai già tutti sanno Nicola, è un appassionato di astronomia, non per niente si fa chiamare Sirius, e parla proprio di questo suo grande amore rivelando: “A tutti noi incuriosisce un po’ sapere cosa ...

Advertising

VitoPesce88 : IO mi vergognerei se fosse vero... #gfvip - zazoomblog : Gf Vip Signorini fa il colpaccio per risollevare le sorti del programma e fa un ripescaggio assurdo. Ecco chi rient… - Simona03567380 : @LeonardoSandri2 Rimproverata e in nomination (non voglio pensare poi a quanto prende ???????) E magari Signorini pen… -