Classifica quad Dakar 2022: Alexandre Giroud al comando in solitaria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Classifica GENERALE quad Dakar 2022 1 174 A. Giroud (FRA) YAMAHA RACING – SMX – DRAG'ON 42:21:01 0:00:00 00:00:00 2 175 K. WISNIEWSKI (POL) ORLEN TEAM 44:57:47 2:36:46 00:00:00 3 192 F. MORENO (ARG) DRAG'ON RALLY TEAM 45:04:32 2:43:31 00:00:00 4 185 Z. TUMA (CZE) BARTH RACING TEAM 49:54:57 7:33:56 00:30:00 5 183 M. MEDEIROS (BRA) TEAM MARCELO MEDEIROS 64:50:32 22:29:31 14:46:00 6 195 À. FELIU (ESP) ÀLEX FELIU COMPETICIÓN 104:22:41 62:01:40 30:59:00 7 193 A. MAKSIMOV (RAF) CHYR MARI 155:04:33 112:43:32 90:39:00

