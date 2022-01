ATP Adelaide 2 2022, il cuore di Mager non basta: Khachanov passa in due set (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il cuore di Gianluca Mager non basta contro un ottimo Karen Khachanov: il russo vince 7-5 6-3 e stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide 2. Il sanremese fa quel che può e, finché tiene alto il rendimento del servizio, fa anche match pari contro un Khachanov che non ha voglia di concedere nulla: a tal proposito, parla chiaro il 94% di punti vinti con la prima di servizio in campo. Nel primo set, a fare la differenza è un break subito dall’azzurro sul più bello: nel dodicesimo game, infatti, Mager va alla battuta per agguantare l’avversario al tiebreak, ma il russo, non voglioso di perdere tempo, strappa il servizio all’azzurro e chiude per 7-5. Nel secondo parziale, invece, il break arriva decisamente prima, già nel sesto gioco: questo permette ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi Gianlucanoncontro un ottimo Karen: il russo vince 7-5 6-3 e stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di2. Il sanremese fa quel che può e, finché tiene alto il rendimento del servizio, fa anche match pari contro unche non ha voglia di concedere nulla: a tal proposito, parla chiaro il 94% di punti vinti con la prima di servizio in campo. Nel primo set, a fare la differenza è un break subito dall’azzurro sul più bello: nel dodicesimo game, infatti,va alla battuta per agguantare l’avversario al tiebreak, ma il russo, non voglioso di perdere tempo, strappa il servizio all’azzurro e chiude per 7-5. Nel secondo parziale, invece, il break arriva decisamente prima, già nel sesto gioco: questo permette ...

Advertising

lorenzofares : Ci sono state nottate migliori per il #Tennis ???? #Mager ???? e #Paolini ???? KO ad #Adelaide #Fognini ???? perde 2 tie-… - sportface2016 : ATP Adelaide 2 2022, il cuore di #Mager non basta: #Khachanov passa in due set #AdelaideInternational - RassegnaZampa : #Tennis Musetti, problema alla spalla: forfait ad Adelaide. Mager al secondo turno - infoitsport : Musetti-Bonzi in TV: data, orario, canale e diretta streaming ATP Adelaide 2 2021 - infoitsport : ATP Adelaide II 2022, Lorenzo Musetti non gioca contro Benjamin Bonzi: problemi alla spalla per il toscano -