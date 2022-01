Vaccinazioni | Vito Grassi | “Bene l’obbligo per gli over 50 | ma è il momento per scelte più coraggiose”

Advertising

Filippo15056359 : @niky40786498 @elio_vito @virginiaraggi @CarloCalenda Guardi, se un politico che ha fatto il suo dovere incentivand… - quaranta_vito : RT @Stef77359537: ?? NOVITÀ: porre fine alle vaccinazioni di massa, trattare Covid come un virus endemico simile all'influenza, afferma l'ex… - Andrea64523641 : @elio_vito Bastava vaccinare tutti. Invece chiudiamo dove si ci va vaccinati e permettono manifestazioni contro le vaccinazioni..... Bah -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Vito

Tre serate dedicate ai ragazzi per leanti - Covid: prima dose, seconda o booster. Tre appuntamenti dedicati alla fascia 12 - ... Il direttore del dipartimento Salute della Regione,...Per questo, in aggiunta alle normalinegli hub, negli studi medici o in farmacia, ...Montanaro " abbiamo quindi disposto con una nuova circolare l'attivazione di apposite agende di ...Tre notti dedicate alla vaccinazione dei pugliesi di 12-19 anni, in programma il 14-15-16 gennaio, dalle ore 20 alle 24, nei principali hub vaccinali della regione ...Vogliamo alzare al massimo la protezione dei ragazzi e delle ragazze che da oggi sono rientrati a scuola. E vogliamo farlo consentendo al maggior numero di giovani di vaccinarsi e di ricevere il richi ...