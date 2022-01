Uomini e Donne: anticipazioni 11 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nella nuova puntata di Uomini e Donne, alle 14.45 su Canale 5 Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, martedì 11 gennaio 2022, vedremo l’attesissima scelta finale di Roberta. Chi sceglierà? Samuele o Luca? Scopriamolo insieme. Oggi l’attenzione sarà incentrata sulla fine del percorso di Roberta che, dopo quattro mesi di permanenza in trasmissione, rivelerà il nome della sua scelta finale. I due pretendenti, Luca e Samuele, tra alti e bassi sono arrivati all’ultimo round. La tronista finalmente ha scelto: colui che l’ha conquistata è… SAMUELE. Roberta lascerà lo studio di Uomini e Donne con Samuele ma, per Luca non è finita qui. Dopo l’amara delusione, Luca scoprirà di esser ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nella nuova puntata di, alle 14.45 su Canale 5 Nella puntata diche andrà in onda oggi, martedì 11, vedremo l’attesissima scelta finale di Roberta. Chi sceglierà? Samuele o Luca? Scopriamolo insieme. Oggi l’attenzione sarà incentrata sulla fine del percorso di Roberta che, dopo quattro mesi di permanenza in trasmissione, rivelerà il nome della sua scelta finale. I due pretendenti, Luca e Samuele, tra alti e bassi sono arrivati all’ultimo round. La tronista finalmente ha scelto: colui che l’ha conquistata è… SAMUELE. Roberta lascerà lo studio dicon Samuele ma, per Luca non è finita qui. Dopo l’amara delusione, Luca scoprirà di esser ...

