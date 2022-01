Ue e Italia a lutto: è morto il presidente David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ morto all’età di 65 anni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. “Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli – ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 01:15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (Pn) dove era ricoverato. intanto, l’Assemblea capitolina e’ aperta con minuto di silenzio in memoria del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli , morto nella notte a 65 anni ad Aviano in Friuli Venezia Giulia. “Purtroppo stanotte e’ venuto a mancare il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) E’all’età di 65 anni ildel Parlamento europeo. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero inper il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. “Ildel Parlamento europeo– ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 01:15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (Pn) dove era ricoverato. intanto, l’Assemblea capitolina e’ aperta con minuto di silenzio in memoria deldel Parlamento europeo,nella notte a 65 anni ad Aviano in Friuli Venezia Giulia. “Purtroppo stanotte e’ venuto a mancare il ...

Advertising

FilippoCarmigna : Ue e Italia in lutto: morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - silvanss3r : CHI SE NE FREGA , IL KARMA , HANNO SVENDUTO LA MIA PATRIA . - Riccardabasta : Anche se non delle mie idee politiche rispetto e condoglianze -Ue e Italia in lutto: morto il presidente del Parlam… - LCronache : Ue e Italia a lutto: è morto il presidente David Sassoli - AlessioPagliacc : RT @CalabriaTw: La scomparsa di #DavidSassoli è un grave lutto per l'Italia. Il Paese perde un uomo di riferimento nelle Istituzioni. La su… -