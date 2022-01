Udinese, altra positività nel gruppo squadra: il comunicato (Di martedì 11 gennaio 2022) Salgono a nove i casi di positività al Covid-19 nell’Udinese, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta nello scorso weekend di campionato. Come riferisce il club bianconero in un comunicato ufficiale, infatti, un altro calciatore, peraltro presente nella sfida contro i nerazzurri, è risultato positivo nel giro di tamponi effettuati nella giornata di oggi. LA NOTA UFFICIALE “Udinese Calcio comunica che, all’esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l’Atalanta è stato trovato positivo al Covid-19” si legge. Udinese, Cagliari, Serie A “Come da norme e protocolli sono state allertate le autorità sanitarie competenti in materia. Sono, dunque, nove i ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Salgono a nove i casi dial Covid-19 nell’, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta nello scorso weekend di campionato. Come riferisce il club bianconero in unufficiale, infatti, un altro calciatore, peraltro presente nella sfida contro i nerazzurri, è risultato positivo nel giro di tamponi effettuati nella giornata di oggi. LA NOTA UFFICIALE “Calcio comunica che, all’esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l’Atalanta è stato trovato positivo al Covid-19” si legge., Cagliari, Serie A “Come da norme e protocolli sono state allertate le autorità sanitarie competenti in materia. Sono, dunque, nove i ...

