The Great 3: la serie con Elle Fanning e Nicholas Hoult ottiene il rinnovo (Di martedì 11 gennaio 2022) Hulu ha annunciato la produzione di The Great 3, la terza stagione della serie con star Elle Fanning e Nicholas Hoult. Hulu ha annunciato il via libera alla produzione di The Great 3, la nuova stagione dell'acclamata serie ideata da Tony McNamara che ha ottenuto ufficialmente il rinnovo. Il secondo capitolo della storia ha ottenuto un perfetto punteggio di 100% di recensioni positive su RottenTomatoes. The Great tornerà per una terza stagione composta da dieci episodi. Nel cast ci saranno Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

