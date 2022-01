Supercoppa Spagna, Real Madrid, Ancelotti: “Clasico col Barcellona alla pari” (Di martedì 11 gennaio 2022) Domani Real Madrid e Barcellona si sfideranno nella semifinale della Supercoppa Spagnola. A Riyadh, in Arabia Saudita, il tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa: “Arriviamo bene e in una condizione buona a questo appuntamento che mette in palio il primo titolo della stagione, sarebbe bello conquistare la Supercoppa. È una partita, ci sarà un solo vincitore e ci sarà da giocare nel miglior modo possibile. Il Barça ha avuto più problemi di noi quest’anno, ma è una partita e può succedere di tutto. alla vigilia di una partita come quella di domani c’è un mix di tensione ed entusiasmo come sempre quando si affronta il Barça, è molto bello vivere queste sfide. Si parte dallo 0-0 e sarà una partita equilibrata come lo è stata quella del Camp ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Domanisi sfideranno nella semifinale dellaSpagnola. A Riyadh, in Arabia Saudita, il tecnico dei blancos, Carlo, ha parlato in conferenza stampa: “Arriviamo bene e in una condizione buona a questo appuntamento che mette in palio il primo titolo della stagione, sarebbe bello conquistare la. È una partita, ci sarà un solo vincitore e ci sarà da giocare nel miglior modo possibile. Il Barça ha avuto più problemi di noi quest’anno, ma è una partita e può succedere di tutto.vigilia di una partita come quella di domani c’è un mix di tensione ed entusiasmo come sempre quando si affronta il Barça, è molto bello vivere queste sfide. Si parte dallo 0-0 e sarà una partita equilibrata come lo è stata quella del Camp ...

