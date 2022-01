Supercoppa: Inzaghi 'assenze Juve? Ha rosa importante' (Di martedì 11 gennaio 2022) "Le assenze nella Juventus? Hanno comunque una rosa importante, Allegri saprà allestire la formazione nel migliore dei modi. E recuperano Bonucci e Chiellini, avranno una squadra molto competitiva". ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "Lenellantus? Hanno comunque una, Allegri saprà allestire la formazione nel migliore dei modi. E recuperano Bonucci e Chiellini, avranno una squadra molto competitiva". ...

Advertising

FcInterNewsit : ?? Inzaghi ha le idee chiare per la Supercoppa ?? ?????? - telodogratis : Supercoppa, Inzaghi: ‘Inter favorita? Juventus abituata alle finali’ - fcin1908it : Inzaghi: “Favorita di tutti era la Juve, vogliamo coppa per i tifosi. I 4 davanti? Ora li ho al top” - news24_inter : Le parole di #Inzaghi in conferenza stampa ???? - Albertsun16 : RT @FBiasin: #Inzaghi e #Handanovic praticamente all’unisono: “Ci danno tutti per favoriti ma non conta assolutamente niente”. Perfetti. #… -