Sassoli | Draghi lo ricorda in Aula Senato

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - LaStampa : Mattarella: “Profondo dolore, da italiani ed europei”. Draghi: “Sassoli era un simbolo di umanità e generosità, sia… - TgLa7 : #Draghi, Sassoli simbolo umanita' e generosita',siamo sgomenti. Cordoglio governo,profondo europeista,doti riconosciute da tutti - Rolfi39 : RT @Palazzo_Chigi: #DavidSassoli, Draghi: La sua capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi pi… - AgenziaAREL : RT @Palazzo_Chigi: #DavidSassoli, Draghi: La sua capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Draghi

... David, la notte scorsa all'età di 65 anni. In Italia commemorazioni sono state organizzate nel pomeriggio alla Camera e al Senato, con la partecipazione del capo del governo Marioche ...Il Presidente del Consiglio, Mario, interviene alle commemorazioni del Presidente del Parlamento europeo David, alla Camera dei Deputati. Successivamente interverrà al Senato. Immagini messe a disposizione con licenza CC ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Dopo averlo ricordato in Aula alla Camera, il premier Mario Draghi sta intervenendo nell'emiciclo di Palazzo Madama per ...Una voce attenta e autorevole, a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla commemorazione di David Sassoli in Aula alla Camera. Camera ...