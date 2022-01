Rene Dupree | “Stephanie McMahon è un incompetente | il wrestling non fa per lei”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’ex superstar della WWEpensa chenon avrebbe mai dovuto avere la responsabilità di organizzare show televisivi. Laha ricoperto varie posizioni di writing nel backstage negli anni 2000, incluso quello di Executive Vice President of Creative. La 45enne era responsabile della supervisione delle storyline della federazione in quel periodo, il che significa che ha avuto un ruolo nel selezionarenei programmi televisivi. Parlando su The Hannibal TV, il due volte tag team champion si è chiesto perché alla figlia di Vince sia stato permesso di lavorare in un ruolo così importante. Le sue parole “Dovrebbe stare in ufficio e preoccuparsi dei numeri e delle ca***te, non concentrarsi su qualcosa che ha a che fare con il ...