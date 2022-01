Qualificazioni Australian Open 2022, tra gli uomini avanti altri cinque azzurri (Di martedì 11 gennaio 2022) Si completa il quadro degli azzurri impegnati nel primo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open 2022 di tennis: dopo Thomas Fabbiano, vittorioso ieri, passano al secondo turno oggi altri cinque italiani, per un totale di sei sui dodici iscritti al tabellone cadetto. Vittoria molto sofferta per Salvatore Caruso, che piega lo sloveno Blaz Rola al super tie break del terzo set, avendo la meglio per 3-6 6-1 7-6 10-5 dopo due ore e 40 minuti di battaglia, mentre viene eliminato Franco Agamenone, rimontato e battuto dal ceco Vit Kopriva per 4-6 7-6 (3) 6-3 in due ore e 26 minuti di gioco. Avanza in tre set anche Alessandro Giannessi, il quale elimina l’elvetico Marc-Andrea Hüsler dopo due ore esatte di gioco con lo score di 6-4 3-6 6-3, così come servono ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Si completa il quadro degliimpegnati nel primo turno dellemaschili deglidi tennis: dopo Thomas Fabbiano, vittorioso ieri, passano al secondo turno oggiitaliani, per un totale di sei sui dodici iscritti al tabellone cadetto. Vittoria molto sofferta per Salvatore Caruso, che piega lo sloveno Blaz Rola al super tie break del terzo set, avendo la meglio per 3-6 6-1 7-6 10-5 dopo due ore e 40 minuti di battaglia, mentre viene eliminato Franco Agamenone, rimontato e battuto dal ceco Vit Kopriva per 4-6 7-6 (3) 6-3 in due ore e 26 minuti di gioco. Avanza in tre set anche Alessandro Giannessi, il quale elimina l’elvetico Marc-Andrea Hüsler dopo due ore esatte di gioco con lo score di 6-4 3-6 6-3, così come servono ...

