Paola Caruso non trattiene più il dolore | Avrei voluto dare di più a mio figlio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 gennaio 2022), la famosa calabrese che ha partecipato all'Isola dei Famosi, oggi si occupa solo di suoMichelino, che il padre ha abbandonato durante la gravidanza. Da allora, nonostante gli appelli pubblici, non si è più fatto nulla per riconciliarsi. Con il tempo, però, la situazione non è cambiata, come spiegato dall'ex Bonas di Avanti un altro. A Verissimo, la showgirl calabrese ha raccontato le difficoltà che spesso le sono capitate, trovandosi ad accudire da sola suoMichelino. L'ex compagno, infatti, l'ha abbandonata durante la gravidanza. Da quel momento, nonostante vari appelli anche pubblici, non c'è mai stata alcuna riconciliazione. Col tempo le cose non sono cambiate. L'influencer è infatti apparsa con Nicola Savino e Totò Schillaci per promuovere il nuovo programma di Italia Uno: Back to ...