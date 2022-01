Nettuno, viene colto da un infarto subito dopo la somministrazione del vaccino: 70enne in codice rosso (Di martedì 11 gennaio 2022) Aveva appena fatto la dose di vaccino nella farmacia della piazza del mercato, a Nettuno, così come previsto dalla prenotazione che lui stesso aveva effettuato. Ma, appena uscito fuori, un malore ha colto l’uomo, un 70enne del posto. Che si trattasse di qualcosa di serio si è capito subito: immediatamente le persone attorno a lui hanno chiamato i soccorsi e i medici della farmacia, comprendendo la gravità, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e vedendo che l’uomo non riusciva a respirare bene gli hanno somministrato dell’ossigeno. Ambulanze non disponibili sul territorio: 40 minuti di attesa E’ successo questa mattina intorno alle ore 11:30. L’uomo era stato colto da una crisi cardiocircolatoria: chiamato immediatamente il 118 per far arrivare un’ambulanza, purtroppo nessuna era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Aveva appena fatto la dose dinella farmacia della piazza del mercato, a, così come previsto dalla prenotazione che lui stesso aveva effettuato. Ma, appena uscito fuori, un malore hal’uomo, undel posto. Che si trattasse di qualcosa di serio si è capito: immediatamente le persone attorno a lui hanno chiamato i soccorsi e i medici della farmacia, comprendendo la gravità, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e vedendo che l’uomo non riusciva a respirare bene gli hanno somministrato dell’ossigeno. Ambulanze non disponibili sul territorio: 40 minuti di attesa E’ successo questa mattina intorno alle ore 11:30. L’uomo era statoda una crisi cardiocircolatoria: chiamato immediatamente il 118 per far arrivare un’ambulanza, purtroppo nessuna era ...

