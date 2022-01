NASCAR, si torna al passato a Sonoma per l’edizione 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Cambio di rotta per la NASCAR Cup Series che dal 2022 tornerà a correre sulla versione ‘corta’ del Sonoma Raceway, uno dei più storici eventi non ovali presenti nel calendario della seguitissima categoria statunitense riservata alle ruote coperte Il ‘The Chute’ torna dopo aver accolto le prove dal 1998 al 2018. Il 2019 aveva segnato il ripristino del ‘The Carousel’, piega verso sinistra che è parte integrante del disegno completo del famoso impianto californiano. Questo tratto, curva che prende il nome dallo storico tratto del Nürburgring Nordschleife, era stato reintrodotto per festeggiare il 50° anniversario del tracciato gestito dalla ‘Speedway Motorsports’. Jill Gregory, general manager dell’impianto, ha affermato ai microfoni del Sonoma Raceway: “Il Carousel faceva parte del percorso originale e ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Cambio di rotta per laCup Series che daltornerà a correre sulla versione ‘corta’ delRaceway, uno dei più storici eventi non ovali presenti nel calendario della seguitissima categoria statunitense riservata alle ruote coperte Il ‘The Chute’dopo aver accolto le prove dal 1998 al 2018. Il 2019 aveva segnato il ripristino del ‘The Carousel’, piega verso sinistra che è parte integrante del disegno completo del famoso impianto californiano. Questo tratto, curva che prende il nome dallo storico tratto del Nürburgring Nordschleife, era stato reintrodotto per festeggiare il 50° anniversario del tracciato gestito dalla ‘Speedway Motorsports’. Jill Gregory, general manager dell’impianto, ha affermato ai microfoni delRaceway: “Il Carousel faceva parte del percorso originale e ...

