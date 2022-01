Motorola Razr 3 avrà lo Snapdragon 8 Gen 1 e display a 120 Hz (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi tempi le notizie sugli smartphone pieghevoli sono sempre più frequenti, complici anche gli ultimi presentati in ordine di tempo come Huawei P50 Pocket e HONOR Magic V. Oggi però vi parliamo di un altro brand che non è nuovo nel panorama dei foldable, ovvero Motorola, che con il suo Razr fu a suo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi tempi le notizie sugli smartphone pieghevoli sono sempre più frequenti, complici anche gli ultimi presentati in ordine di tempo come Huawei P50 Pocket e HONOR Magic V. Oggi però vi parliamo di un altro brand che non è nuovo nel panorama dei foldable, ovvero, che con il suofu a suo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Motorola punta ancora sui pieghevoli! Razr 3 avrà specifiche da vero top di gamma Grazie alle fonti di XDA abbiamo modo di capire che moto Razr 3 sarà un top di gamma autentico , più di quanto non lo siano state le precedenti due generazioni del pieghevole Motorola. Il nuovo Razr ...

Motorola Razr 3: sarà un pieghevole TOP di gamma! Telefonino.net Motorola Razr 3 potrebbe funzionare su Snapdragon 8 Gen 1 Abbiamo sentito che ci sarà davvero una terza versione del nuovo Motorola Razr, che immagineresti dovrebbe essere lanciato quest'anno, grazie alle indiscrezioni di Lenovo, ma ora è arrivata una nuova ...

Motorola RAZR 3 è quasi realtà: trapelano le specifiche tecniche Grazie ad un report di XDA-Developers, sono emerse in rete molte delle specifiche tecniche di Motorola RAZR 3, il prossimo foldable di Lenovo.

