Morto Sassoli | Zaki | sa quanto ho apprezzato suoi sforzi

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - cla201070 : RT @FmMosca: Morto #Sassoli l’Italia intera dovrebbe interrogarsi sui seguenti punti: ??Cos’è la disfunzione del sistema immunitario? Agevol… - kiny0_ : @Carlo10399625 @expoitalyonline @barbarab1974 -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sassoli

Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1,a causa di una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Nelle prossime ore verranno comunicati data e ...'Il Presidente del Parlamento europeo Daviddal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta a una disfunzione del sistema ...Possa la sua anima riposare nella pace eterna". Così Patrick Zaki su Twitter alla notizia della morte di David Sassoli. Oggi, ha scritto, se ne va "un grande giornalista, politico e un diplomatico che ...IL SIG. DAVID SASSOLI E' MORTO.ECCO LA MISSIVA DURISSIMA CHE GLI INVIAI, DOPO CHE EGLI VENNE ELETTO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,ALLA QUALE, .... Noi, con tutto il massimo rispetto , non possiamo ...